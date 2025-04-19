Dijital Lisanslama Sistemi Antalya’da Denendi

DİJİTAL LİSANS SİSTEMİ İLK KEZ DENENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Direktörlüğü tarafından uygulamaya konulan dijital lisanslama sistemi, bugün Antalya’da U13 Ligi’nde ilk kez test edildi. TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, TFF Amatör Futbol Müdürü Mustafa Burak Gülpınar, TFF Antalya Bölge Temsilcisi Sibel Bal ve İl Temsilcisi İsmail Şener, 116 takımın katılım sağladığı organizasyona göz attı. Lisanslama işlemleri dijital platform üzerinden gerçekleştirildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, dijital dönüşümün global futbol açısından artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. “Amatör futbol için çok büyük önem taşıyan dijital lisansın bugün ilk adımını attık” diyen Aküzüm, amatör futbolun öncü isimlerinin projeyi yerinde gözlemlemesi ve takımlarla, hakemlerle birebir iletişim kurmalarının önemine değindi. Ayrıca, eksikliklerin hızlıca tespit edilip iyileştirileceğini ve bu dönüşümün liglere süratle entegre edileceğini belirtti. Aküzüm, “Türkiye’nin en büyük futbol topluluğu olan amatör futbol ailesi, artık daha da görünür olacak ve liglerimizin kalitesi yükselişe geçecek” ifadelerini kullandı.