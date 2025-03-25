Dijital Mecralardan Kamuoyu Yönlendirme Çabası

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’UN KONUŞMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21. Yüzyılda Türkiye’nin bağımlılıklarla mücadelede seferberliği panelinde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, bu süreçte dijital platformlar üzerinden kamuoyunun yönlendirilmek istendiğini belirtti.

DİJİTAL MECRALARIN ETKİLERİ

Fahrettin Altun, “Dijital mecralara haddinden fazla maruz kalmak sadece bireylerin gerçek hayatla ilişkilerini bulanıklaştırmamakta aynı zamanda onların sistematik dezenformasyon ve yanıltma kampanyalarına da maruz kalmaları anlamına gelmektedir.” ifadesiyle yaşanan sorunların önemini vurguladı. Altun, bu durumun toplumsal barışı zedeleyip kutuplaşmayı derinleştirdiğine ve nefret dilini körükleyen bir süreci beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı çağrıyı eleştiren Altun, “Son günlerde İstanbul merkezli olarak başlayan yolsuzluk soruşturması özelinde bu durumun çok açık ve net bir örneğini gördük” dedi. Yargı sürecinin siyasallaştırıldığını ve yürüyen davanın politik bir çekişmeye dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Altun, yürüyen hukuki bir süreci akamete uğratma çabasının, toplumsal huzuru zedeleme anlamına geldiğini ifade etti.

SOKAK ÇAĞRILARI VE DEZENFORMASYON

Altun, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sokak çağrıları sonucunda aşırılık yanlılarının ve terör örgütlerine yakın yapıların harekete geçme çabalarını gözlemlediklerini söyledi. Dijital platformlarda yoğun bir dezenformasyon saldırısı ve sistematik yalan kampanyalarıyla karşılaşıldığını belirten Altun, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ve “gerçekle ilgisi olmayan haberler, manipülatif içerikler ve kasıtlı çarpıtmalar” ile algı yönetiminin yapıldığını açıkladı. Bu dezenformatif kaynakların bir kısmının uluslararası olduğunun altını çizdi.

DOĞRU BİLGİNİN ÖNEMİ

Altun, dijital mecralarda doğru bilginin sağlanmasının önemine değinerek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile 7/24 çalıştıklarını aktardı. “Bu kirli kampanyaların amacı sadece kamuoyunu yanıltmak değil halkımızı devlete, devletimizin kurumlarına ve adalet sistemine karşı kışkırtmaktır,” diyen Altun, devletin tüm kurumlarıyla bu bağlamda dikkatli ve teyakkuz halinde olduğunu belirtti.