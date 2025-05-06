Dijital Okuryazarlık Eğitimleri Başladı

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dijital alanda daha etkin olmalarını sağlamak ve güvenli internet kullanımı hakkında bilinç oluşturmak amacıyla ‘Dijital Okuryazarlık Eğitimleri’ düzenliyor. Eğitimler, Levent Hizmet Binası’nda haftada bir, Salı günleri yapılacak ve 20 Mayıs’a kadar sürdürülecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, 65 yaş üstü vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çeşitli çözümler geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Şişman, “Yaş almış komşularımızın dijital dünyaya daha güvenli ve bilinçli şekilde katılmalarını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

EĞİTİMLERDE SUNULAN KONU BAŞLIKLARI

Beşiktaş Belediyesi tarafından verilen 65+ Dijital Okuryazarlık Programı çerçevesinde gerçekleşen atölyelerde katılımcılar, güvenli internet kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi dijital beceri edinecek. Eğitime katılan 65 yaş üzeri bireyler, uygulamalı eğitimlerde finansal suiistimal ve dijital dolandırıcılıktan korunma gibi konularda bilgi alabilecek. Ayrıca, SMS yazma, fotoğraf ve video çekimi, MHRS üzerinden hastane randevusu alma, WhatsApp ve Instagram kullanımı, güvenli Google kullanımı, Google Haritalar kullanımı, telefon alarmı kurma, E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinin kullanımı gibi beceriler de öğretiliyor. Bu eğitimler sayesinde, katılımcıların dijital dünyada daha bilinçli adımlar atması hedefleniyor.