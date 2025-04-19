Dijital Oyunlar, Çocukların Öğrenimine Katkı Sağlıyor

DİJİTAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARTMAKTA

Dijital oyunlar ve uygulamaların çocukların erken dönem eğitim süreçlerine dahil edilmesi giderek yaygınlaşmakta. OECD’nin ‘Education at a Glance 2024’ raporuna göre, üye ülkelerde 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların yüzde 73’ü dijital oyunlar aracılığıyla öğrenim deneyimleri yaşıyor. Statista’nın 2024 yılına ait araştırması, ABD’deki çocukların yüzde 76’sının düzenli bir şekilde dijital oyunlar kullandığını gösteriyor. Tablet ve mobil cihazlarda tercih edilen eğitici bu oyunlar, ebeveynler tarafından çocukların bilişsel ve motor gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, eğitim içeriği kadar bu uygulamaların kullanım süreleri de ebeveynler için önem taşımakta. Otsimo CEO’su ve Kurucu Ortağı Zafer Elcik, ebeveynlerin içerik ve güvenliğin yanı sıra kullanım süresini de dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL EĞİTİM PAZARINDAKİ BÜYÜME

Son yıllarda dijital eğitim pazarında görülmekte olan önemli büyüme Data.ai’nin 2024 yıl sonu raporuyla da destekleniyor. Dünya genelinde eğitici mobil uygulamaların indirilme sayısı, geçen yıla göre yüzde 18 artarak yaklaşık 3,9 milyar seviyesine ulaştı. Bu uygulamaların yüzde 65’i, özellikle 2-8 yaş arası çocukların ebeveynleri tarafından tercih ediliyor. Otsimo CEO’su Zafer Elcik, “Dijital ortamların çocukların gelişiminde kilit bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bu bilinçle Spin Master ile birlikte geliştirdiğimiz Crayon Club uygulamasını kullanıma sunduk,” şeklinde bir açıklama yaptı. Statista’nın araştırması, çocukların dijital uygulamalarda haftada ortalama 5-10 saat geçirdiğini gösteriyor. Bu durum, uygulamaların içerik kalitesini daha kritik bir hale getiriyor. Elcik, “Çocukların haftalık ekran süresinin bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. İçeriğin kaliteli, etkileşimli ve eğlendirici olması için özen gösteriyoruz,” diyerek ebeveynlere önemli bir mesaj verdi. OECD raporu, ebeveynlerin yüzde 74’ünün dijital içeriklerin çocuklarının erken yaşta sosyal ve duygusal yetkinliklerini geliştirdiğine inandığını vurguluyor. Araştırmada ayrıca dijital eğitici içeriklerin çocukların kelime dağarcığı, matematiksel abak becerileri ve problem çözme yeteneklerinde ciddi gelişmeler sağladığı belirtiliyor.

CRAYON CLUB UYGULAMASI VE ÖZELLİKLERİ

Otsimo tarafından geliştirilen ve interaktif boyama uygulaması olan Crayon Club, dijital ortamları çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri için güvenli ve destekleyici bir alan haline getirmeyi hedefliyor. Kanadalı küresel eğlence şirketi Spin Master ve Türk teknoloji firması Otsimo iş birliği ile sunulan Crayon Club, 2-8 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlandı. Uygulama içeriğinde PAW Patrol, Rubble & Crew, Mighty Express gibi popüler karakterlerin yanı sıra özel olarak oluşturulan Crayon Club karakterleri yer alıyor. Zafer Elcik, “Spin Master ile iş ortaklığımız sayesinde çocukların hem eğlenip hem de eğitici içeriklerle güçlü bir gelişim elde etmeleri için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik,” dedi. Crayon Club, şu anda 300’den fazla boyama sayfası sunarak interaktif araçlar ile çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade etmelerini sağlıyor. Otsimo’nun eğitim teknolojileri alanındaki deneyiminden yararlanarak geliştirilen uygulama, COPPA ve KidSAFE gibi uluslararası çocuk güvenliği standartlarına tamamen uyum sağlıyor. Reklamsız ve güvenli bir dijital ortam sunan Crayon Club, hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin beğenisini kazanarak App Store ve Google Play Store üzerinden kolayca indirilebilir durumda.

DEVAMLI GELİŞİM VE GÜNCELLEME

Ebeveynlerin beklentilerini ve çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini belirten Otsimo CEO’su Zafer Elcik, Crayon Club’ın geliştirilme aşamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Crayon Club ile çocukların sevdiği karakterlerle güvenli bir ortamda yaratıcılıklarını keşfettikleri aynı zamanda sanatsal becerilerini geliştirdikleri kapsayıcı bir platform sunuyoruz. Küresel talepleri karşılamak için içeriklerimizi sürekli güncelleyerek yeni boyama paketleri eklemeye devam edeceğiz.” Crayon Club’ın kullanıcı odaklı yaklaşımı, ebeveynlerin çocuklarıyla dijital ortamda kaliteli ve güvenli zaman geçirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. İçeriği uluslararası standartları karşılıyor olup, eğitici misyonuyla Crayon Club dijital eğitim sektöründe sağlam bir yer edinmeye aday bir uygulama olarak öne çıkıyor.