Dijital Pazarların Rekabetinde Önemli Gelişmeler Var

DİJİTAL PAZARLARDA REKABET GÜÇLÜLÜĞÜ

İ.D. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Teknoloji Hukuku Uzmanı Avukat Doktor Yavuz Selim Günay, dijital pazarların etkilerini ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiriyor. “Dijital piyasalar, özellikle Google gibi küresel teknoloji devlerinin belirleyici olduğu alanlarda, hızla gelişiyor ve güç dengeleri giderek birkaç oyuncu lehine yoğunlaşıyor” diyen Günay, TBMM’deki Rekabet Kanunu’nda değişiklik öngören taslağa dikkat çekiyor.

GÖZDEN GEÇİRİLEN REKABET KANUNU

Son haftalarda Rekabet Kurulu, Google’a yönelik çeşitli kararlar ve cezalar uyguladı. Bu durum, Türkiye dijital pazarları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu gündeme geliyor. Rekabet Kurumu, bugüne dek Google hakkında yedi soruşturma açtı. Bu soruşturmaların çoğu, idari para cezaları ve davranışsal yükümlülükler ile sonuçlandı. Örneğin, 2021 yılında, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinin önüne çıkardığı tespit edildi. Bu davranış rekabeti bozucu durum olarak değerlendirildi ve şirkete yaklaşık 296 milyon TL para cezası uygulandı. Ayrıca, Google’ın hizmetlerini rakip hizmetleri dezavantaja düşürmeyecek şekilde yeniden tasarlaması ve bu süreçle ilgili gelişmelerin düzenli aralıklarla Kuruma rapor edilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, son gelişmeler bu sürecin henüz bitmediğini gösterdi.

KULLANICI HAKLARI VE ÖNLEMLER

Günay, Rekabet Kurumu’nun daha önceki yükümlülüklere uyulmamasını “devam eden ihlâl” olarak tanımlayarak cezanın her gün yeniden hesaplanmasını öngördüğünü belirtiyor. Bu durum, platformların “kararı temyize götürme” şansını ortadan kaldırıyor ve ihlalin ilk gününden itibaren maliyet yaratmaya başlıyor. Türkiye’deki uygulamalarda, dünya çapında benzer düzenlemelerin öncülüğünden faydalanarak sistemin içerisine caydırıcılığı yerleştirme hedefleniyor.

DİJİTAL İHTİYAÇLAR VE YENİ DÜZENLEMELER

Dijital pazarlarda daha adil rekabetin sağlanması adına Türkiye’de, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası gibi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan Rekabet Kanunu değişiklik taslağı, belirli adımlar atmaya yönelik önemli unsurlar içeriyor. Taslak, önemli pazar gücüne sahip platformların veri birleştirme faaliyetlerini sınırlamakta ve hizmetlerini kayırmalarını yasaklamakta. Kullanıcı verilerinin taşınabilirliği ve sunulan hizmetlerin birlikte çalışabilirliği zorunlu kılınmakta.

KULLANICI DİJİTAL SEÇİMİ

Taslağın en somut değişikliklerinden biri, akıllı telefonlara seçim ekranı getirilmesini içeriyor. Cihaz, ilk kurulumda kullanıcıya tercih seçenekleri sunacak. Böylelikle, kullanıcı alternatif arama motorlarını seçme imkânına sahip olacak. Bu değişiklik, kullanıcılar için daha geniş bir seçenek sunmayı hedefliyor. Ayrıca, dijital platformlarda rekabeti artırmak için gerekli teknik ve hukuki önlemler de gündemde.

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK

Türkiye’nin dijital pazarının gelişimi için kullanıcıların haklarını takip etmeleri önem taşıyor. Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesi, kullanıcılara önemli bilgiler sağlıyor ve alınan kararları herkesin erişimine açıyor. İlerleyen dönemlerde, dijital platformların uyum raporları da bu süreçte şeffaflık sunacak. Böylece, hem kullanıcıların hem de diğer piyasa aktörlerinin haklarının daha bilinçli bir şekilde korunması hedefleniyor.

Bu gelişmeler, dijital pazarların daha adil ve şeffaf bir hale gelmesini sağlayarak, hem tüketici hem de girişimciler için fırsatlar yaratacaktır.