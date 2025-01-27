Dijital Reklamcılıkta 2025’te Teknolojik Dönüşüm Trendi

DİJİTAL REKLAMCILIKTA YENİLİKLERİN YILI: 2025

2025 yılının dijital reklamcılıkta yenilikler ve teknoloji odaklı dönüşümlerin yılı olacağını ifade eden Admatic Yönetici Ortağı ve CEO’su Metin Güleç, “reklamlarda daha çok, sanal gerçeklik, yapay zeka ve verinin etkin olduğu, kişiselleştirilmiş reklamları göreceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu. Güleç, ayrıca “dünyada internet kullanıcı sayısı 5,5 milyarı aşmış durumda. Bu rakam, 10 yıl önceki 2,7 milyar seviyesinden iki katına çıkmış bir artışı ifade ediyor. Türkiye’de ise internet kullanıcı sayısı 75 milyona ulaştı. Kullanıcılar, günlük ortalama 6,5 saatlerini internette geçiriyor; bu süre Türkiye’de 6 saat 51 dakikaya çıkıyor. Bu çarpıcı artış, dijital reklamcılığın da temeli oluşturuyor. İnsanların sosyal medya, haber, ekonomi, spor, eğitim, oyun, müzik ve daha fazlasını tüketme alışkanlıkları dijitale kayarken, reklamcılık sektörü de hızla dijital mecralara odaklanıyor. 2024 yılının ilk yarısında Türkiye’de yapılan reklam harcamalarının %71’inin dijital medyada gerçekleşmesi bu değişimin önemli bir göstergesi.”

TEKNOLOJİSEL DÖNÜŞÜM VE MOBİL CİHAZLAR

Masaüstü bilgisayarların internet trafiğini yaklaşık on yıl önce domine ettiğini belirten Metin Güleç, günümüzde internet trafiğinin %70 oranında mobil cihazlardan geldiğini kaydetti. Bu dönüşüm dijital reklam modellerinde de kendini gösteriyor. Programatik reklamcılık, veri odaklı hedefleme ve mobil reklamlar markaların tüketiciye doğrudan ulaşmasında önemli rol oynuyor. 2015’ten bu yana geliştirdikleri reklam teknolojileriyle, reklam verenler ve ajanslara etkili, teknolojik reklam çözümleri sunduklarını belirten Güleç, 2024 yılında hayata geçirdikleri DSP platformuyla “reklam verenler ve ajanslar tek bir ekrandan çok çeşitli reklam formatlarında hedefleme yapabilme ve kampanyalarını isterlerse kendileri yönetebilme imkânı buluyor” dedi.

DİJİTAL REKLAMCILIĞIN TRENDLERİ

2024 yılında etkileşimli reklamlar, kısa videolar, e-ticaret ve satış odaklı reklam çalışmaları, programatik reklamcılık, veri ve yapay zekanın kullanımı, mobil öncelikli yaklaşımlar, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk odaklı mesajlar öne çıkan trendler arasında yer aldı. Metin Güleç, “2025 yılı dijital reklamcılıkta inovasyonun yeni bir zirveye ulaşacağı bir dönem olacak” diyerek 2025’te dijital reklamcılığın teknoloji ve kullanıcı deneyiminin birleşimiyle daha yenilikçi ve etkili hale geleceğini öngördü.

GELECEKTE REKABET AVANTAJI SAĞLAMA

Metaverse, yapay zeka ve sürdürülebilirlik temalarının sektöre damga vuran faktörler olmasını beklediklerini ifade eden Güleç, “şirketlerin bu trendlere uyum sağlaması, rekabet avantajı elde etmeleri için kritik öneme sahip” dedi. Tüketiciyi anlama, bağ kurma, kişiye özel içerikler ve mesajlar oluşturma, farkındalık yaratma, görünür olma, akılda kalma ve markaya güven duygusunu güçlendirmek, daha da önemli hale geliyor. Yapay zekanın daha derinlemesine entegre olunacağı, reklam metinleri, görseller, video ve ses içerikleri oluşturmada yoğun biçimde kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca, kullanıcı davranışlarını tahmin edebilen yapay zeka modelleri sayesinde kişiselleştirilmiş reklamların yaygınlaşması bekleniyor.

İNOVATİF YAKLAŞIMLAR VE ETİK REKLAM KAMPANYALARI

Kullanıcının karar vererek deneyimini şekillendirdiği reklam ve içeriklerin öne çıkacağı, görseller ve videolar üzerinden doğrudan alışverişe yönlendiren reklamların da dikkat çekecek formatlar arasında olacağı belirtiliyor. Sesli asistan uygulamaları ve sesli aramalara uygun reklamların geçmişe oranla daha fazla görüleceği ifade ediliyor. Gerçek zamanlı olarak kullanıcı davranışlarına göre değişen içeriklerle, reklamların etkisini artıracağı kaydediliyor. Arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarının artması beklenirken, şeffaflık ve çevre dostu mesajların dijital reklamların ana temalarından biri olması öngörülüyor. Kullanıcı gizliliğine duyarlı, açık ve etik reklam kampanyalarının giderek daha kritik hale geleceği düşünülüyor. Influencer marketing alanında da, makro influencerların yanında, niş kitlelere hitap eden mikro ve nano influencerlarla işbirliklerinin önemli olacağı belirtiliyor.