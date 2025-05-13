Dijital Sistemler Vergi İncelemesine Dâhil Olacak!

VERGİ İNCELEMELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemeleri sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı. Bu yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DİJİTAL SİSTEMLERİN KATKISI

Bu değişiklikle birlikte, vergi inceleme süreçlerinde Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarından faydalanmak mümkün hale geliyor. Mükellefler ve vekilleri, vergi incelemesi esnasında defter ve belgeleri elektronik ortamda sunabilecek.

ELEKTRONİK DÜZENLEME İMKÂNI

Defter ve belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesi ile birlikte, sistem otomatik olarak bir belge üretecek. Mükellef veya vekalet verilen kişiler, bu belgeleri güvenli elektronik imzayla imzalayarak işlemleri tamamlayabilecek. Ayrıca, vergi inceleme tutanakları, Bakanlığın belirlediği sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilecek.