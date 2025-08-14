Dijital Tarım, Sürdürülebilirlik İçin Zorunlu

DİJİTAL TEKNOLOJİLER TARIMDA ZORUNLULUK HALİNE GELİYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, tarım sektöründe dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının hem üretimde verimlilik hem de ekonomik sürdürülebilirlik için zorunluluk olduğunu ifade ediyor. OMÜ’den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Köksal, tarımın geleneksel üretim biçimleriyle küresel rekabete karşı dayanamayacağını vurguladı. Dünya genelinde dijital teknolojilerin hayatın her alanına etkisi olduğuna dikkat çeken Köksal, “Özellikle genç nesiller teknolojiyi yoğun biçimde kullanıyor. Bu durum, tarımda da dijitalleşmeyi zorunlu kılıyor fakat birçok kişi geleneksel yöntemlere devam etmek istiyor. Ancak dünya artık bu yönde ilerlemiyor çünkü tarımda agresif bir rekabet var.” dedi.

REKABETTE AYAKTA KALMAK İÇİN DİJİTALLEŞME ŞART

Köksal, çiftçilerin sadece yerel rakipleriyle değil, dünya genelinde farklı üreticilerle de rekabet ettiğine işaret ederek, “Bu rekabet ortamında ayakta kalmak için çiftçinin birim maliyetleri düşürmesi, birim fiyatı artırması ve ürün miktarını yükseltmesi gerekiyor. Bu denklemde dijitalleşme olmazsa olmaz hale geliyor. Üreten ama dijitalleşmeyen çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliği tehdit altında.” şeklinde konuştu.

SU İSRAFINA DİJİTAL ÇÖZÜMLER GETİRİYOR

Tarımsal üretimde geleneksel sulama yöntemlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Köksal, “Noktasal ve kontrollü sulama önem taşıyor” dedi. Köksal, “Geleneksel sulama sistemleriyle üretim yaptığınızda, belirli bir alanda aşırı su birikimi yaşanırken, diğer alanlama yeterince su gitmiyor. Bu durum, verim kaybına ve bitki stresine neden oluyor. Şu an her metrekarenin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu ölçebiliyoruz. Bunun yolu dijital teknolojiler. Arazinin haritasını çıkararak, toprak yapısını, eğimini ve su tutma kapasitesini dijital olarak değerlendiriyoruz. Bu haritalar, sadece sulamada değil, gübreleme ve ilaçlama gibi tüm tarımsal işlemlerde bize yön veriyor. İhtiyaca özel müdahaleler yapmak, verimi artırıyor ve kaynakların israfını önlüyor.” dedi.

TÜRKİYE’DE SU İSRAFI MEVZUATI

Dijital tarımın su tasarrufu sağlamadaki önemini vurgulayan Köksal, “Türkiye’de tarıma verilen suyun yüzde 60’ı israf ediliyor. Bu israfın bir kısmı yanlış sulama uygulamalarından, diğer kısmı ise ana sulama sistemlerindeki kayıplardan kaynaklanıyor. Yılda yaklaşık 20 milyar metreküp su boşa harcanıyor. Dijitalleşme ile hem çiftçilerimizin bireysel kullanımını hem de toplu sulama şebekelerinin verimliliğini artırmak mümkün.” şeklinde bilgi verdi.

KÜÇÜK ARAZİLER DİJİTALLEŞMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Kırsaldaki çiftçilerin teknolojiye direndiği algısının doğru olmadığını kaydeden Köksal, çiftçilerin giderlerini azaltacak ve verimi artıracak her yönteme açık olduğunu belirtti. Türkiye’deki tarım işletmelerinin çoğunluğunun küçük ve dağınık yapıda olmasının dijitalleşmenin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Köksal, “Değişken oranlı sulama veya sensör destekli sistemler kurmak için en az 100 dekarlık alana ihtiyaç varken, Türkiye’de tarım arazilerinin çoğunluğu 10 dekarın altında.” ifadelerini kullandı. Küçük arazisi olan çiftçilerden teknoloji yatırımı beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Köksal, işletme ölçeklerinin büyütülmesi gerektiğine yönelik toplulaştırma ve kooperatifleşme modellerinin gündeme getirilmesi gerektiğini savundu.

Tarımsal verilerin günümüzde sadece ticaret için değil, diplomasi anlamında da kullanıldığını ifade eden Köksal, “Ülkeler kendi tarım sistemlerini dijital takip ediyor, hasat dönemlerini, verim tahminlerini hesaplayarak piyasalardaki yerini belirliyor. Biz de buğday üretiyoruz ama rakip ülkeler üretimimizi biliyor. Biz ise kendi üretimimizi tam olarak dijital takip edemiyoruz; bu bilgi açığı pazarda elimizi zayıflatıyor. Ayrıca tarımsal veriler, artık yalnızca ticaret için değil, diplomasi için de önem taşıyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu’daki su kaynakları jeopolitik açıdan stratejik önem taşıyor. Dijital olarak bu kaynakların nasıl kullanıldığını belgelendiğimizde, uluslararası müzakerelerde avantaj kazanıyoruz. Dijital veriler, sadece çiftçinin değil, ülkenin de savunma aracıdır. Tarımı bir bütün olarak devlet politikası olarak ele almalıyız.” dedi.