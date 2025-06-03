Dijital Tarım Uygulamaları Referans Parsel Topluyor

SARIGÖL’DE DİJİTAL TARIM UYGULAMALARI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, tarımsal alanların izlenmesi ve üretim planlamasının etkili bir şekilde yapılabilmesi için dijital tarım uygulamaları çerçevesinde referans parsel veri toplama çalışmaları başladı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün belirleme ve sınıflama analizlerinde kullanılacak referans parsel veri toplama çalışmalarına girişti. İlçe genelinde yürütülen bu projede, tarım arazileri detaylı olarak inceleniyor ve dijital verilerle kaydediliyor.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Gerçekleştirilen ölçüm ve analizlerin, gelecekteki üretim planlamaları için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, bu çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Ekip arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Tarım alanlarının doğru bir şekilde izlenmesi ve üretimin verimli bir şekilde planlanabilmesi için referans parsel verileri topluyoruz. Bu süreç, dijital tarım altyapısının oluşturulması açısından çok değerli.” şeklinde ifadeler kullandı.