Dijital Tehditler Hakkında Uyarı Yapıldı

DİJİTAL TEHDİTLER VE MANİPÜLASYONLAR

Haberler.com stüdyosunda Neşe Berber’in sunduğu programa konuk olan AK Parti Eski Milletvekili Metin Külünk, Türkiye’nin dijital tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen manipülasyonlara dikkat çeken Külünk, toplumsal dayanışmanın büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Külünk, dijital platformların devlet işleyişine zarar verme seviyesine ulaştığını ifade ederek, “Devlet, sosyal medya üzerinden yönetilmez” dedi. Bu mecraların Türkiye’ye karşı bir savaş aracı olarak kullanıldığını savunan Külünk, “Türkiye’ye dijital üzerinden savaş açıldı” ifadeleriyle mevcut tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Bu süreçle başa çıkabilmek için toplumsal bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Külünk, Türkiye’nin bu dijital kuşatmayı sadece güçlü bir dayanışma ile aşabileceğini belirterek, “Gücümüzü, birlikteliğimizi güçlü bir şekilde koruyup, bu psikolojik savaşı açmış unsurları bu ülkeden tasfiye etmektir” şeklinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da, Türk milletinin “Bu Ülkeyi Teslim Etmeyiz” dediğini hatırlatıp halkın iradesine sahip çıktığını ifade etti. Külünk, ABD’nin Suriye politikası ve Türkiye’nin bölgedeki etkisi gibi pek çok dış politika konusunu da ele aldı.

“ABD Suriye’den çekiliyor” diye belirten Külünk, Türkiye’nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini dile getirdi. “Türkiye olmazsa Amerika’nın gücünün devam etmesi mümkün değil” ifadesiyle Türkiye’nin stratejik önemi üzerinde durdu. Külünk, uluslararası ilişkilerin derin bir uzmanlık gerektirdiğini vurgularken, “Uluslararası ilişkiler sizin cehaletinizle yönetilmez” diyerek konuya dikkat çekti.