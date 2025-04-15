Dijital Varlık Piyasasında Akış Sürekle Devam Ediyor

Dijital varlık piyasasında yaşanan dalgalanmalar, ticaret savaşlarının yol açtığı makroekonomik belirsizlikler ve düzenleyici baskılarla daha belirgin hale geliyor. Bununla birlikte, sermaye, stablecoin olarak bilinen kripto destekli dijital varlıklara yönelmeye devam ediyor. Son dönem piyasa verileri, bu sektördeki büyümenin duraksamadığını gösteriyor. 15 Nisan’da yayımlanan bir grafik, son sekiz ayda en büyük iki stablecoin olan Tether (USDT) ve Circle’ın USD Coin’inin (USDC) piyasa değerlerinin sürekli bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Dijital varlık fiyatlarında son aylarda gözlemlenen dalgalanmalara rağmen, bu yükseliş, kriptoya olan talebin stablecoinler aracılığıyla sürdüğünü gösteriyor.

PİYASA DEĞERLERİNDE GÜÇLÜ ARTIRIM

Geçen yılın ağustos ayından bu yılın nisan ayına kadar Tether’ın piyasa değeri, yaklaşık 113 milyar dolardan 143 milyar dolara çıkarak yüzde 26’lık bir artış sağladı. Bu artış, MiCA düzenlemeleri nedeniyle bazı Avrupa platformlarında Tether listelerinin daralmasına rağmen devam etti. Diğer yandan, USD Coin’in piyasa değeri de 31 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarak yüzde 93 oranında büyüme kaydederek dikkat çekti. Analistler, stablecoinlere olan bu sürekli sermaye akışını, kripto varlıklarda doğrudan bir boğa koşusu olmamasıyla birlikte dijital ekonominin geleceğinde stablecoinlerin öneminin giderek arttığı şeklinde değerlendiriyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki karmaşık düzenleyici çerçevelere rağmen stablecoin piyasasına yönelen fonlar, yatırımcıların kısa vadede istikrar aradığını ortaya koyuyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), “Covered Stablecoins” olarak adlandırılan, itibari para destekli tamamen itfa edilebilir varlıkların kendi yetki alanına girmediğini belirterek ihraççılara belirli bir rahatlama sağladı. Ancak bu yaklaşım, tüm stablecoin ihraççılarına banka benzeri düzenleyici gereklilikler getirmeyi hedefleyen STABLE Yasası ile daha esnek bir federal tüzük sistemi oluşturmayı amaçlayan GENIUS Yasası gibi farklı yasa teklifleriyle çelişiyor. Uzmanlar, düzenlemelerin kesinleşene kadar stablecoin piyasasındaki belirsizliğin devam edebileceği ama mevcut büyüme eğiliminin süreceğini öngörüyor.