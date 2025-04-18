Dijital Varlıklar Stratejik Rezerv Yasası Eyalette Hızla İlerliyor

Arizona’da dijital varlıklar alanındaki düzenlemeler hız kazanıyor. Stratejik Dijital Varlıklar Rezerv Yasası (SB 1373), Meclis komitesinden geçerek eyaletin kripto stratejisinde kayda değer bir adım atmış oldu. Vali Katie Hobbs’un sıkça başvurduğu veto yetkisi, bu tasarının geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor. Arizona Senatosu tarafından onaylanan SB 1373, eyalette el konulan dijital varlıklardan oluşan bir Dijital Varlıklar Stratejik Rezerv Fonu kurulmasını hedefliyor. Bu fon, Arizona saymanı tarafından yönetilecek ve ilgili varlıklar üzerindeki cezai işlemler sonrasında değerlendirilebilecek.

DİJİTAL VARLIK YATIRIM HAKKI

Yasa, saymana herhangi bir mali yılda fonun toplam parasının yüzde 10’una kadarını kripto varlıklara yatırma yetkisi tanıyor. Böylece hem eyalet gelirlerini çeşitlendirmek hem de kripto ekonomisindeki fırsatları değerlendirmek amaçlanıyor. Tasarıda, saymana riskleri artırmadan fon varlıklarını kredi vererek getiriyi yükseltme yetkisi de veriliyor. Ancak, Vali Katie Hobbs’un engellilik finansmanına yönelik bir tasarı kabul edilene kadar tüm yasa tekliflerini veto etme taahhüdü, SB 1373’ün durumu konusunda kaygılara yol açıyor.

Vali Hobbs’un daha önce Meclis’ten gelen birçok benzer tasarıyı veto etmesi, kripto destekçilerini temkinli bir tutum almaya itiyor. Bitcoin Laws kurucusu ve Apollo CEO’su Julian Fahrer, SB 1373’ün Meclis’ten geçmesini umut ettiğini ifade etti. Fahrer, ayrıca SB 1373 ile kriptonun yasal ihale tanımına eklemeyi amaçlayan SB 1062 gibi diğer tasarıların birleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra, yalnızca Bitcoin’i kapsayan SB 1025 de Meclis’ten geçmek üzere son aşamaya geldiğinde, eyaletin mevcut fonlarının yüzde 10’una kadarının doğrudan Bitcoin’e yatırılmasına izin verilmesi öngörülüyor.

BENZER GİRİŞİMLER DİĞER EYALETLERDE

Benzer girişimler Teksas, New Hampshire ve Utah gibi eyaletlerde de gündeme geliyor. Utah, geçtiğimiz ay “Bitcoin rezervi” maddesini düzenlemeden çıkarmayı tercih ederken, Teksas Senatosu mart ayında kripto dostu bir tasarıyı onayladı. New Hampshire Meclisi’nde de kripto rezerv tasarısıyla ilgili süreç devam ediyor. Julian Fahrer, Arizona’da en fazla ilerlemenin kaydedildiğini; ancak Teksas’taki tasarının yasalaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, buradaki bürokratik engellerin daha az olduğunu belirtiyor.