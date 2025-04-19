Dijitalleşme, Yeni İş Alanları Doğuruyor

DİJİTALLEŞME VE SOSYAL ADALET ÜZERİNE KONGRE

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, dijitalleşmenin ve yapay zekanın yeni iş imkanları yaratabileceği gibi birçok iş alanını da ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Yalçın, “Dijital çağ insanı yüceltmeli, emeği ezmemeli, emeği üstün tutmalı” şeklinde yorum yaptı. Memur-Sen tarafından düzenlenen “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi”ne 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacı katıldı. Kongre, Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede, dünyada sosyal adaletin durumu ve dijitalleşmenin çalışma hayatındaki etkileri ele alındı.

SOCIAL JUSTICE AND INCOME INEQUALITY

Kongrede yaptığı konuşmada Ali Yalçın, dijitalleşme sürecinde sosyal adaletin önemine değindi. Gelir eşitsizliğinin kriz haline dönüştüğünü belirten Yalçın, “2024’te servetin yüzde 54’ünü yüzde 1’lik kesimin aldığı kayıt altına alındı, geri kalan ise yüzde 99’un paylaştığı gerçeği bu anlamda en önemli eleştiri konumuz” diye aktardı. Yüzde 1’lik kesimin lehine olan gelir dağılımının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Gelir dağılımında adalet sağlanması, dünyadaki emekçiler olarak ortak kaderimiz” dedi.

Türkiye’de çalışma hayatıyla ilgili atılan önemli adımları hatırlatan Yalçın, “Bunları inkar edemeyiz. Platform işçilerinden dezavantajlı kesimlerin istihdamına kadar önemli adımlar atıldı” dedi. Engelli memur sayısının 2002 yılından günümüze 70 bini geçtiğini ifade eden Yalçın, bu konuda devletin koruyucu görevinin önemini vurguladı. Ayrıca, kamu görevlilerinin kadroya geçirilmesi ve güvencesizlik konusunda atılan adımların son derece kıymetli olduğunu belirtti.

DİJİTAL DÜNYADA HAKÇA PAYLAŞIM

Dijitalleşmenin yeni fırsatlar sunduğunu ve uzaktan çalışma ile e-ticaret gibi alanlarda yeni imkânlar yarattığını söyleyen Yalçın, bu fırsatların adil bir şekilde geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. “İnsanoğlu servetle asla tartışılamaz. Yüzde 99’un alın teriyle kurulan dünya yine yüzde 99’un olmalı” diyen Yalçın, karar vericilerin gelir dağılımı konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Gelinin emeğin sesini dijital çağda yükseltelim” şeklinde bir çağrı yaptı. Program, Yalçın’ın ardından Bakan Vedat Işıkhan’ın konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.