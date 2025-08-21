DİKA Toplantısı Hasankeyf’te Yapıldı

DİKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI HASANKEYF’TE GERÇEKLEŞTİ

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde toplandı. Valilikten alınan bilgiye göre, toplantı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’ın ev sahipliğinde, Batman Üniversitesi (BÜ) Hasankeyf Uygulama Oteli’nde yapıldı.

TOPLANTIYA KATILIMCILAR

Toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Valisi Canalp, toplantının Hasankeyf’te yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Alınacak kararların bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.