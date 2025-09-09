Dikey İnişli Roket Yarışması Başladı

TEKNOFEST 2023 YARIŞMASINA YOĞUN BAŞVURU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve bugüne dek birçok rekor kıran TEKNOFEST kapsamında, 2022 yılından itibaren düzenlenen ‘Dikey İnişli Roket Yarışması’na bu sene 324 takım başvuru yaptı. Yapılan elemeler sonrasında 16 takım finalde yer alma hakkı kazandı. Final aşaması 8 Eylül tarihinde başladı ve mücadele Ankara Tübitak SAGE Yerleşkesi’nde 12 Eylül’e kadar sürecek.

YARIŞMANIN ÖZELLİKLERİ VE HEDEFLERİ

TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen bu yarışmanın, soğuk gaz itki sistemi ile tahrik edilen, dünyada ilk defa yapılan Dikey İnişli Roket Yarışması olduğu belirtildi. Bu etkinlik, ülkenin gelecek on yıl içerisindeki teknolojik atılımlarını destekleme amacı taşıyor. Öğrencilerin roket itki ve iniş sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlarken, farklı disiplinlerde deneyime sahip bireylerle birlikte çalışma yeteneği kazandırmayı hedefliyor. Yarışma sürecinde takımlar, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış Hazırlık Raporu (AHR) aşamalarından geçerek değerlendirilmekte.

FINAL AŞAMASINDA BEKLENTİLER

Final sürecinde takımların başarı kriterleri arasında, dikey inişli roketlerin soğuk gaz itki sistemi kullanarak yumuşak iniş yapması (yere temas hızının 0,2 m/s’den düşük olması), belirlenen hedef alana dikey iniş yapması ve roketin bütünlüğünün korunması bulunmaktadır. Bu yıl yarışmada birinci olan takım 250 bin TL, ikinci olan takım 200 bin TL ve üçüncü olan takım ise 150 bin TL ödül alacak.