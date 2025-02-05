Dikey İnişli Roket Yarışması Başvuruları Sürüyor

REKORLARIN FESTİVALİ DİKEY İNİŞLİ ROCKET YARIŞMASI

TEKNOFEST kapsamında 2022 yılından itibaren düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen bu yarışma, dünya genelinde gerçekleştirilen ilk Dikey İnişli Roket Yarışması olma özelliğini taşıyor. Yarışma, ülkemizin gelecekteki 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” konusunda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlerin farklı disiplinlerden gelen bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacı taşıyor.

YARIŞMA KAPSAMINDA ROKET TASARIMI

TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen bu yarışmada, takımlardan, tasarlayacakları roketlerin yarışma komitesi tarafından sağlanan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları bekleniyor. Roketin serbest bırakılmasının ardından, soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü bir şekilde yere inmesi gerekiyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabiliyor.

ÖDÜLLER VE YARIŞMA FIRSATLARI

Dikey İnişli Roket Yarışması’nda birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü 150 bin TL olarak belirlendi. Bu ödüller, katılımcıların motivasyonunu artırmak ve rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Yarışma, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, onlara pratik deneyim kazanma fırsatı sunuyor.