Dikili Açıklarında 29 Göçmen Yakalandı

İZMİR’DE YASADIŞI GÖÇ DETAYLARI
Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot ile yurt dışına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 10 çocuk bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 07.15 sıralarında, vatandaşların göçmenlerin bulunduğu lastik bot hakkında ihbarda bulunmasının ardından harekete geçti.
GÖÇMENLERİN YAKALANMA ANI
Ekipler, gelen ihbarı değerlendirerek lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı. Yakalanan göçmenler, kıyıya çıkartıldıktan sonra, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Bu durum, bölgedeki yasadışı göçle mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.