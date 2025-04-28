Dikili Açıklarında 31 Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Dikili açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bildirimi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
SURİYE UYRUKLU GÖÇMENLER İŞLEM ALTINA ALINDI
Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda lastik bottaki 11’i çocuk toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.