Haberler

Dikili Açıklarında 31 Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Dikili açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bildirimi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

SURİYE UYRUKLU GÖÇMENLER İŞLEM ALTINA ALINDI

Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda lastik bottaki 11’i çocuk toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

F/A-18E Super Hornet Denize Düştü

Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisinde bir F/A-18E Super Hornet denize düştü. Kazanın Husi saldırıları ile bağlantılı olduğu belirtiliyor; bir personel yaralandı.
Haberler

BM, Terör Mağdurlarına Destek Sağlıyor

Birleşmiş Milletler, terör saldırıları sonrası mağdurlar için dayanışma ve destek amacıyla 'Terör Mağdurları Dernekleri Ağı' girişimini hayata geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.