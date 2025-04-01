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Dikili Açıklarında 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen, lastik bot içerisinde yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 31 Mart saat 01.00 sularında, Dikili ilçesi açıklarında bulunan hareketli lastik botu tespit ederek müdahaleye başladı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE

Tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durduruldu. İçerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkartıldı. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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