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Dikili’de 600 Kilogram Deniz Patlıcanı Yakalandı

YOL KONTROLLERİNDE KAÇAK DENİZ PATLICANI YAKALANDI

İzmir’in Dikili ilçesinde, Bademli mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında bir araçta 600 kilogram canlı deniz patlıcanı tespit edildi. Yapılan denetim, Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dikili Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirildi.

TAŞIMA ARACINA PARA CEZASI UYGULANDI

Yol denetiminde, nakil aracının içinde varil içerisinde kaçak avlanmış 600 kilogram canlı deniz patlıcanı bulundu. Deniz patlıcanlarını taşıyan nakil aracına 37 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Ekipler, el konulan 600 kilogram deniz patlıcanının canlı kaldığını belirleyerek, bunları denize saldı.

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