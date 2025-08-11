Haberler

Dikili'de Ters Şeritte Kaza Meydana Geldi

İzmir’in Dikili ilçesinde, ters şeritte ilerleyen bir aracın motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Bu kaza, akşam saatlerinde D550 Karayolu İzmir-Çanakkale güzergahında, Salihleraltı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yusuf E. yönetimindeki 45 ALJ 334 plakalı otomobil, ters yönde seyrederken, N.G. tarafından kullanılan 35 JA 0924 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin ön camına çarptı ve yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yaralıya yardım etmeye başladı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

