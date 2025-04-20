Dikili’de Yangın, Mahalleyi Korkuttu

İzmir’in Dikili ilçesinde bir tarım marketinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor. Yangın sonucunda market tamamen kül olurken, çevredeki bir dükkan ve bir dondurma imalathanesi de maddi hasar aldı. Yangın, sabah saat 05.30’da İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 80/1 Sokak’ta çıktı. Zirai ilaçlar ve tarım aletleri satışı yapan iş yerinin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI

Depodan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda yangını yaklaşık 1,5 saatlik bir müdahale ile kontrol altına almayı başardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sebebiyle market tamamen kül oldu ve çevredeki dükkanlar ile dondurma imalathanesi maddi hasar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.