Dikili’de Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

YANGINA KARAM’DAN VE HAVA’DAN MÜDAHALE

İzmir’in Dikili ilçesindeki makilik ve çamlık alanlarda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Çandarlı Mahallesi’nde başlayan yangının nedeni henüz belirli değil. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler bölgeye yönlendiriliyor.

MÜDAHALE İÇİN GÖREVLİ EKİPLER HAZIR

Yangına müdahale etmek için 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle harekete geçiliyor. Yangın sebebiyle Çandarlı Mahallesi’ne giden yol jandarma ekipleri tarafından kapatılıyor. Yerleşim alanlarına yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.