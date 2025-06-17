Dikili Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKIŞ TARİHİ VE YERİ

İzmir’in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanında çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Çandarlı Mahallesi’nde yer alan makilik bölgede, kısmen çam ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

MÜDAHALE EKİPLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yangın haberinin ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin etkili müdahaleleri sayesinde yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

ULAŞIM DURUMU VE YOLUN AÇILMASI

Yangın sebebiyle kapanan Çandarlı Mahallesi giriş yolu, yangına müdahale sonrası yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Yangın sonrası bölgedeki durum normale dönmeye başlıyor.