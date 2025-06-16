Dikilitaş Projesi, Beşiktaş İçin Fırsat

BEŞİKTAŞ’TA DİKİLİTAŞ PROJESİNDEN MÜJDE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün önemli finansal projesi olan Dikilitaş projesi hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. Başkan Adalı, siyah-beyazlı taraftarlara 200 milyon euroluk müjdeyi iletti. Serdal Adalı, “Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz! Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz. 20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz.” dedi.

PROJEDEN BEŞİKTAŞ’A BÜYÜK GELİR

Bu projenin önemli bir gelir sağlayacağına dikkat çeken başkan, “Beşiktaşımıza 200 milyon Euro’ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak. Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca, özellikle Ziraat Bankası’nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz. Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak.” ifadelerini kullandı.

BORÇ YÜKÜNDEN KURTULMA Hedefi

Projeden elde edilecek gelirlerle borç yükünden kurtulmak istediklerini aktaran Serdal Adalı şunları söyledi: “Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu’na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro’yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz. Yılda 50 milyon Euro’ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz.”

TARİHİ BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Adalı, gerçekleşecek projenin Beşiktaş tarihi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. “Dikilitaş’taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Aslolan Beşiktaş’tır!” diyerek sözlerini tamamladı.