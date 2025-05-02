Dikkat! AirPlay Açığı, iPhone’ları Tehdit Ediyor

OLIGO SECURITY’DEN GÜVENLİK AÇIKLARI BULUNTUSU

Siber güvenlik firması Oligo Security, Apple’ın AirPlay özelliğinde önemli güvenlik açıkları ortaya çıkardı. AirPlay üzerinden kablosuz ağlarda yaşanan bu açıklardan dolayı korsanların, iPhone kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlı diğer cihazlara sızma ihtimali bulunuyor. Oligo, yaptığı araştırmada 23 farklı güvenlik açığı belirlerken, bunlardan ikisinin kötü amaçlı yazılım yayma amacıyla kullanılabileceğini aktardı. Bu bulgulara “AirBorne” adı verildi. Oligo’nun açıklamasına göre, korsanlar bu açıklar üzerinden cihazlara kötü amaçlı yazılım yerleştirebilir, kişisel verilere ulaşabilir, cihazları çökertip konuşmaları dinleyebilir.

AÇIKLARA KARŞI GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Apple, bu açıklar bildirildikten sonra 31 Mart’ta iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro cihazları için güvenlik güncellemesi yayımlayarak sorunları gidermeye çalıştı. Ancak uzmanlar, bu durumun riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtiyor. AirPlay uyumlu üçüncü taraf cihazlar (bazı televizyonlar veya medya oynatıcıları gibi) için üreticilerin gerekli güncellemeleri sağlamaması halinde, bu cihazlar savunmasız kalabiliyor. Oligo’dan Elbaz, “AirPlay’in desteklendiği cihaz sayısı çok fazla. Bazı cihazlar asla güncellenmeyebilir,” diyerek sorunun yaygınlığına vurgu yaptı. Bu durumda korsanlar, güncellenmemiş bir cihaza sızarak aynı ağdaki diğer cihazlara ulaşma imkanı elde edebiliyor.

KULLANICILAR İÇİN ÖNERİLER

Bu nedenle, Apple cihazlarınız güncel olsa bile, aynı ağa bağlı güncellenmemiş bir cihazın varlığı risk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, kullanıcıların Apple cihazlarında en son güncellemelerin yüklü olduğundan emin olmalarını ve kullanılmadığı sürece AirPlay özelliğini kapatmalarını öneriyor. iPhone’da bu ayarı devre dışı bırakmak için kullanıcılar şu adımları izleyebilir: Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik > Otomatik AirPlay > Asla.