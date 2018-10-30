Dikkat! Başvurular sona eriyor

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ve kira sözleşmeleri için başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile ilgili açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık’a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

“Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi.

Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem taşıyor.”

TRT