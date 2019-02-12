Dikkat! Başvurular başlıyor

Öğrencilerin heyecanla beklediği açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, başvurularının başlayacağı öğrenildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin kılavuz ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanması ardından ‘Aday İşlemleri Sayfası’ aktifleşti. Kılavuza göre, YKS başvuruları, bugünden itibaren 6 Mart’a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 için başvurular başladı. TYT, AYT ve YDT sınavlarından hangilerine katılım sağlayacağını YKS başvurusu ile belirleyecek olan üniversite adayları, bu işlemi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS başvuru formunu dolduran adaylar, kılavuzda yer alan banka bilgilerine göre ücret ödemelerini yaparak, işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilen 2019 YKS başvuru işlemleri ve detaylı bilgiler

Bu yıl 15 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), 16 Haziran tarihinde Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılabilecek olan üniversite adayları, sınav başvurularını 12 Şubat-6 Mart tarih aralığında tamamlayacak.

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM’nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

ÖSYM’nin AİS sistemindeki fotoğrafları son 50 ay içerisinde güncellenmemiş olanların ise yine ÖSYM sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Sistemde bilgilerinin hatalı olduğunu düşünen son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun olan adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek güncellemelerini tamamlayabilecek.

TRT