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Dikkat Çeken Diyalog: Bahçeli Ve Özel!

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MECLİS’TE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

TBMM’nde başkanlık seçimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve tokalaştı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E YÖNELTİLEN SÖZLER

Özel ve Bahçeli arasındaki diyalog ilgiyle karşılandı. Bahçeli, Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri üzerine Özel, “Sağ olun” yanıtını verdi.

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