Dikkat Çeken Söz: “Kaçacaksa Daha İyi Ya!”

ÇETİN VE YILDIZ’IN GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu sefer MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile buluştu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bildirdiğine göre, bu görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri masaya yatırıldı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarıyla ilgili bir ilerleme olup olmayacağını sordu. Feti Yıldız ise “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” şeklinde yanıt verdi. Ancak Çetin, görüşmeden aldığı izlenimi şu şekilde paylaştı: “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım.”

ESPİRİLİ DİYALOG

Görüşmede dikkat çeken bir başka diyalog da gerçekleşti. Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest bırakılmaları halinde yurtdışına kaçabilecekleri yönündeki iddialara esprili bir karşılık verdi: “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” Bu sözler, Çetin’i güldürürken, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” yanıtını aldı.

KAYYUM VE KURULTAY İPTALİ

Görüşmenin diğer konuları arasında belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayına dair iptal davaları yer aldı. Çetin ve Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını vurguladı. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı” dedi.