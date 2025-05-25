Dikkat Edin! Gişelerde Sistem Değişiyor

AVRUPA OTOYOLUNDA YENİ SİSTEM

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından atılan yeni adım, Avrupa Otoyolu üzerinde önemli bir geçiş noktası olan Avrupa gişelerinde yeni bir sisteme geçiş sürecinin başlamasına yol açtı. Bu uygulama ile birlikte Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda dönüşüm süreci başlıyor. Serbest Geçiş Sistemi’nin (SGS) kurulması amacı doğrultusunda mevcut gişeler yıkılacak.

ULAŞIMDA KAPANMA

Yapılan açıklamalarda, mevcut gişelerin yıkılması nedeniyle ulaşıma kapatılacak alanlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Avcılar Ücret Toplama İstasyonundaki mevcut gişelerin yıkılması çalışmalarının 6 gün sürmesi planlanıyor. Bu süreçte Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak.” denildi.

GIŞELERİN KAPANMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu dönüşüm ile birlikte uzun yıllardır otoyollarda bulunan gişelerin tarihe karışması bekleniyor.