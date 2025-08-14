Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Önemi Artıyor

DEHB İLAÇ TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Günümüzde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB, İngilizce adıyla ADHD) ile ilgili ilaç tedavisinin, yeni tanı almış bireylerde çeşitli olumlu etkiler sağladığı tespit edildi. Yapılan bir araştırma, bu grubun madde bağımlılığı, intihar düşünceleri, trafik kazaları ve suç işleme gibi risklerinin azaltılmasında ilaç tedavisinin etkilerini ortaya koyuyor. Bu sorunlar, DEHB’nın karakteristik belirtileri olan dürtüsellik ve dikkat dağınıklığıyla yakından ilişkili görülüyor.

DEHB TANISINDA ARTIŞ

Dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 5’i ve yetişkinlerin yüzde 2,5’i DEHB belirtileri gösteriyor ve teşhis sayısında artış gözlemleniyor. Son araştırma İngiltere merkezli bir tıp dergisi tarafından yayımlandı. Araştırmaya göre, bu bulgular ilaç tedavisinin potansiyel faydalarını doğruluyor ve hastalara tedaviye başlama kararları konusunda yardımcı olabiliyor. DEHB olan bireylerin beyin yapıları, bazı açılardan diğer bireylerden farklılık gösteriyor. Dikkat sürdürmekte zorlanmak, hareket halindeyken oturmakta güçlük çekmek, yüksek enerji seviyeleri ve impulsif davranışlar, bu bozukluğun temel belirtileri arasında yer alıyor.

İLAÇ KULLANIMINDAKİ ARTARAK PEKİŞEN RİSKLER

İngiltere’de 2015 yılından bu yana DEHB için ilaç reçete edilen kişi sayısının üç katına çıktığı belirtiliyor. Bekleme listelerinde yer alan yetişkinlerin muayene edilmesinin ise sekiz yıl süreceği öngörülüyor. Teşhis yalnızca semptomlar yaşam üzerinde orta düzeyde ya da daha fazla bir etki yarattığında konuyor. En çok reçete edilen uyarıcı ilaçlar, günlük semptomların yönetiminde yardımcı oluyor ancak insanların davranışlarına uzun vadeli faydası olduğuna dair delil kısıtlı. Ayrıca, baş ağrısı, iştah kaybı ve uyku sorunları gibi yan etkiler, bu ilaçlarla ilgili tartışmaları artırıyor.

ARAŞTIRMANIN BİLGİLERİ VE SONUÇLARI

Söz konusu araştırma, İsveç’te DEHB tanısı olan 6 ila 64 yaş arasındaki 148.500 kişiden elde edilen verileri baz alıyor. Bu katılımcıların yüzde 57’sine ilaç tedavisi uygulandı ve bu grubun yüzde 88’i metilfenidat aldı. Southampton Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü’nden araştırmacılar, DEHB tedavisinin risklerin azalmasıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdi. Araştırmanın yazarı Prof. Samuele Cortese, “DEHB’yi tedavi etmezseniz çoğu zaman risklerin ne olduğunu bilemezsiniz.” diyor ve ekliyor: “Artık elimizde [ilaçların] bu riskleri azaltabileceğine dair kanıtlar var.” Bu ilaçların, dürtüsel davranışları ve konsantrasyon sorunlarını azalttığı, dolayısıyla sürüş kazası riskini düşürmeye ve agresif davranışları kontrol etmeye yardımcı olduğu ifade ediliyor.

DEHB İLE İLGİLİ DÜNYA ÇAPINDAKİ GÖRÜŞLER

Araştırmacılar, çalışmanın güçlü bir altyapıyla tasarlandığını belirtirken, sonuçların bireylerin genetik yapıları, yaşam tarzları ve DEHB’nin şiddeti gibi faktörlerden etkilenebileceğini de göz önünde bulunduruyor. Birçok ülkede DEHB için etkili ilaca erişim zor ve bazı ilaçların temininde sıkıntılar yaşanıyor. İngiltere’de teşhis sonrası ilaç edinimi için uzman görme sürelerinin bazen yıllar sürebildiği bildiriliyor. Curtin Üniversitesi’nden Prof. Stuart Kinner, araştırmanın “DEHB teşhis ve tedavisinin geniş faydalarını” ortaya çıkardığını belirtti. Kinner, bu durumun kötü ruh sağlığına, kazalarla yaralanmalara ya da hapis cezasına kadar giden olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Aston Üniversitesi’nde klinik eczacılık profesörü Ian Maidment, çalışmanın “ilaçların potansiyel yararlarına dair anlayışımıza katkıda bulunduğunu” ifade ediyor. ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 2016-2022 arasında 3-17 yaş aralığında bir milyon çocuğa daha DEHB teşhisi koyulduğunu duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte DEHB, “yaygın bir kamu sağlığı sorunu” olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de de DEHB görülme sıklığında son 30 yıl içinde iki kat artış yaşandığı uzmanlarca belirtiliyor.