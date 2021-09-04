Dikkat! İstanbul’da bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, düzenlenecek etkinlikten dolayı İstanbul’da bazı yolların kapalı olacağını bildirdi.
-Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
-Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
-Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
-Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
-Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
KAPALI YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR
-Şemsettin Günaltay Caddesi
-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
-D-100 Karayolu