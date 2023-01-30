Dikkat! İzlanda soğukları geliyor

Uzmanlar, şubat ayında beklenen İzlanda soğukları ile ilgili uyarıda bulundu.

Kara kış etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, şubat ayında ülkeyi teslim alacak İzlanda soğukları ile ilgili vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar Ocak ayında mevsim normallerinin oldukça yukarısında seyretti. Şubat ayına ise soğuk hava dalgası ile gireceğiz. İstanbul dahil pek çok bölgede kar yağışı bekleniyor.

Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen Çalışkan, “Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda’dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda’dan Türkiye’ye soğuk hava dalgası geliyor.” dedi.

Doğu bölgelerde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, “Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri’de olacak Erzurum’dan Hakkari’ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek.” dedi.

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, “Pazartesi akşamı Ankara’da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara’ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir’de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya’nın yüksekleri ve Uludağ’a yoğun kar yağacak.