Dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.

Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.

Ankara’ya salı günü kar geliyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.