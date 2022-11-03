Dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yağışın etkili olacağı bölgelerde sıfırın altına düşeceğini belirten uzmanlar yurttaşlara yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kasım ayının ilk günlerinde sıcaklıklar yurt genelinde batı kesimlerde 5 ila 8 derece diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ve son değerlendirmeler neticesinde yurt genelinde etkisini gösterecek olan hava durumu raporları paylaşıldı. Yayınlanan raporlara göre kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin, Ardahan’ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış beklenirken Rize ve Artvin’in yüksekleri ile Ardahan’ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.