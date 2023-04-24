Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görüleceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne’nin güneyi, Isparta’nın kuzey kesimleri ve Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.