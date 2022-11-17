Dikkat! Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin uyarısına göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.