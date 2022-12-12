Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul, İzmir ve Antalya’nın da aralarında olduğu 28 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.