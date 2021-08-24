Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van’ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.