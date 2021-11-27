Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; pazartesi ve salı günü aralarında İstanbul’un da aldığı çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise Düzce, Bilecik ve Kütahya’nın da aralarında olduğu 30 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

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