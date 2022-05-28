Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, erken uyarı sistemi ile son dakika verilerini paylaştı. Trakya bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sarı kodla uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunan Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIKLARI TÜM YURTTA ARTACAK

Hava sıcaklıklarının artarak, tüm yurtta hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.