Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.