Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısında sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM’Yİ BULACAK

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.