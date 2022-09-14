Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli olması bekleniyor.