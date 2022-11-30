Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir son dakika uyarısı geldi. Bugün İstanbul’da ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İki kent için Çarşamba gecesinin ilk saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.