Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Kar yağışı yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıkları değişiyor. Meteoroloji son dakika açıkladı. Türkiye’nin bazı bölgeleri kış mevsimini sert yaşamaya devam ediyor. Yeni hava durumu raporu belli oldu. Birçok il için kritik uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı değişecek. O illerimizde de kar yağışı etkili olacak.

Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege’nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.