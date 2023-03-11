Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’nin bugünden itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.