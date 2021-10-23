Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasına ait haftalık hava durumu tahminlerini de paylaştı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.