Dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava kapalı ve sağanak yağışlı. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Sıcaklık bölge genelinde 17-18 derecelerde ölçülüyor.

Ege Bölgesi sağanak yağışlı. Yağış Salı gününe kalmıyor, yerini parçalı çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.

Türkiye

Akdeniz Bölgesi de sağanak yağışlı. Bölgenin batı kesimlerinde yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklık Antalya’da 20, Mersin’de 25 derece.

İç Anadolu Bölgesinde de sağanak yağış bekleniyor. Yağış Salı günü de devam edecek. Çarşamba günü bölgede parçalı çok bulutlu bir hava olur.

Yağış Karadeniz’in batı kesimlerinde. Bölgenin kalanında ise hava çok bulutlu. Sıcaklık Bolu’da 13, Samsun’da 24 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Yağışlar Salı günü de devam edecek, çarşamba günü ise yerini parçalı bulutlara bırakacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep’te 20, Diyarbakır’da 22 derece. Yağışlar Salı günü etki alanını daraltarak devam edecek.